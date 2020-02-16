Эпидемия гриппа в Нижегородской области может завершиться в ближайшие две недели, - Роспотребнадзор Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Эпидемия гриппа в Нижегородской области может завершиться в ближайшие две недели. Об этом журналистам сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова в ходе проведения акции по раздаче медицинских масок нижегородцам 20 февраля 2020 года.

"Учитывая, что сейчас рост заболеваемости снижается, это говорит о том, что эпидемия на территории области находится в периоде спада. Для того чтобы она не затягивалась нужно выполнять рекомендации Роспотребнадзора, касающиеся массовых мероприятий и мер личной профилактики. Если все меры будут приняты вовремя, мы можем говорить, что в ближайшие две недели эпидемия может быть завершена", - сказала она.

Наталья Садыкова отметила, что сейчас в России в целом идет вторая волна эпидемии гриппа. Однако это грипп H1N1, пик которого Нижегородская область прошла в начале эпидемии.

"Сейчас его присутствие мы не наблюдаем", - пояснила Наталья Садыкова.

Тем не менее на сегодняшний день в регионе сохраняется эпидемический подъем заболеваемости гриппом – на 27%, в Нижнем Новгороде – на 30%.

Отмечается, что в эпидемический процесс, преимущественно, вовлечено взрослое население. Заболеваемость среди школьников снизилась до порогового значения. Сейчас в Нижегородской области на карантин закрыто 12% школ и детских садов, в Нижнем Новгороде карантин завершился.