Все нижегородские школы откроют после карантина 20 февраля Общество

Все нижегородские школы откроют после карантина 20 февраля 2020 года. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области, по городу отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7%; среди детей 7-14 лет на 28%.



В связи со стабилизацией ситуации, работа общеобразовательных организаций возобновляется. Вместе с тем, на территории Нижегородской области пока отмечается повышенная заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения.

Ограничительные меры по работе кружков и секций в Нижнем Новгороде все еще действуют. Роспотребнадзор временно приостановил их работу с 5 февраля.

Сотрудники управления рекомендуют нижегородцам соблюдать меры профилактики гриппа и ОРВИ, а также призывают родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в школы и детсады.

Напомним, карантин был введен во всех нижегородских школах с 13 февраля, в некоторых учреждениях еще раньше.

Отметим, что в нижегородских детских садах карантин действует не везде, многое зависит от эпидситуации в конкретном учреждении.