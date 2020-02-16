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Общество

Учреждение здравоохранения предлагается построить в районе Мызинского моста в Нижнем Новгороде

21 февраля 2020 14:37  [120] Общество

Учреждение здравоохранения предлагается построить в районе Мызинского моста в Нижнем Новгороде. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, по данному вопросу пройдут публичные слушания.

Речь идет о слушаниях по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области о предоставлении ООО "БиоТэк" разрешения на условно разрешенный вид использования "Амбулаторно-поликлиническое обслуживание" на земельном участке по адресу: Приокский район, на пересечении пр.Гагарина и трассы Москва-Казань, съезд на Мызинский мост.

Слушания пройдут 10 марта 2020 года по адресу: пр. Гагарина, 148 (администрация Приокского района). Начало в 18:00.

Отметим, что это уже вторые в этом году слушания. В январе на встрече в администрации Приокского района также обсуждался вопрос о предоставлении ООО "БиоТэк" разрешения на строительство учреждения здравоохранения.

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