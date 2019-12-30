Публичные слушания по строительству учреждения здравоохранения пройдут в Нижнем Новгороде 27 января Общество

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Публичные слушания по проекту строительства учреждения здравоохранения пройдут в Нижнем Новгороде 27 января 2020 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Речь идет о слушаниях по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области о предоставлении ООО "БиоТэк" разрешения на условно разрешенный вид использования "Амбулаторно-поликлиническое обслуживание" на участке по адресу: Приокский район, на пересечении пр.Гагарина и трассы Москва-Казань, съезд на Мызинский мост.

Встреча состоится 27 января в 18:00 по адресу: пр.Гагарина,148 (здание администрации Приокского района, актовый зал).