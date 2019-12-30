Последние новости рубрики Общество
09 января 2020 14:25  [30] Публичные слушания по строительству учреждения здравоохранения пройдут в Нижнем Новгороде 27 января
09 января 2020 14:03  [130] Петиция за возвращение маршрута Т-47 ежеминутно пополняется подписями нижегородцев
09 января 2020 12:42  [396] Четыре лунных затмения произойдут в 2020 году
09 января 2020 12:25  [184] Агепсим Ашкалов возглавил Приволжское таможенное управление
09 января 2020 12:14  [109] Нижегородцев в 2020-2021 гг ждут японские фестивали и экономические события
09 января 2020 09:57  [116] Прокуратура выявила нарушения в работе ФАП Дивеевского района
09 января 2020 00:00  [5694] Россия начала готовиться к изменению климата на территории страны
08 января 2020 12:04  [461] Нижегородская митрополия организовала сбор пожертвований на строительство храма Вооружённых сил России
08 января 2020 10:31  [279] Более 250 мест предполагаемых свалок обнаружено в Нижегородской области в 2019 году с помощью спутника
08 января 2020 09:58  [297] Завершена реконструкция участка дороги Ардатов - Дивеево
Общество

Публичные слушания по строительству учреждения здравоохранения пройдут в Нижнем Новгороде 27 января

09 января 2020 14:25  [30] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Публичные слушания по проекту строительства учреждения здравоохранения пройдут в Нижнем Новгороде 27 января 2020 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Речь идет о слушаниях по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области о предоставлении ООО "БиоТэк" разрешения на условно разрешенный вид использования "Амбулаторно-поликлиническое обслуживание" на участке по адресу: Приокский район, на пересечении пр.Гагарина и трассы Москва-Казань, съезд на Мызинский мост.

Встреча состоится 27 января в 18:00 по адресу: пр.Гагарина,148 (здание администрации Приокского района, актовый зал).

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph