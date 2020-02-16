Уголовное дело возбудили после нападения на нижегородского почтальона, разносящего пенсии Происшествия

Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде после нападения на почтальона, разносящего пенсии. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

Нападение произошло 21 февраля около 08:30. В МВД пояснили, что у потерпевшего похитили сумку с деньгами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (ст.162 УК РФ). В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению нападения.

Напомним, что нападение произошло на участке УФПС по доставке пенсий и пособий, которое расположено на ул.Чаадаева.

В региональном УФПС, комментируя произошедшее, пояснили, что в результате нападения никто не пострадал, а инцидент не отразится на клиентах. Все обязательства перед ними будут выполнены в полном объеме, уверили в УФСП, поскольку денежные средства и материальные ценности были застрахованы. Украденная сумма денег сейчас устанавливается.