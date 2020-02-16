Последние новости рубрики Происшествия
21 февраля 2020 14:46  [412] Уголовное дело возбудили после нападения на нижегородского почтальона, разносящего пенсии
21 февраля 2020 13:28  [260] Нападение на доставляющих пенсии почтальонов произошло в Нижнем Новгороде 21 февраля
21 февраля 2020 12:37  [272] Нижегородцу, сломавшему челюсть бывшему сожителю своей гражданской жены, грозит до трех лет
21 февраля 2020 11:48  [403] Мошенники обманули нижегородку на 8 млн рублей, которые предназначались для взятки
21 февраля 2020 10:16  [854] Нижегородец получил два года за ложный донос о преступлении
20 февраля 2020 16:01  [892] Пассажиры автобуса "Балахна - Нижний Новгород" пострадали в ДТП с автомобилем
20 февраля 2020 11:05  [721] Доследственная проверка организована по факту отравления газом двух детей в Дзержинске
19 февраля 2020 18:37  [1110] Пилорама площадью в 1 тысячу кв. метров горит в Дальнеконстантиновском районе 19 февраля
19 февраля 2020 12:03  [535] Нижегородка пыталась убить мужа на глазах у ребенка
19 февраля 2020 11:51  [885] Нижегородец получил реальный срок и лишился трактора за незаконную вырубку леса
Происшествия

Уголовное дело возбудили после нападения на нижегородского почтальона, разносящего пенсии

21 февраля 2020 14:46  [412] Происшествия

Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде после нападения на почтальона, разносящего пенсии. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

Нападение произошло 21 февраля около 08:30. В МВД пояснили, что у потерпевшего похитили сумку с деньгами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (ст.162 УК РФ). В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению нападения.

Напомним, что нападение произошло на участке УФПС по доставке пенсий и пособий, которое расположено на ул.Чаадаева.

В региональном УФПС, комментируя произошедшее, пояснили, что в результате нападения никто не пострадал, а инцидент не отразится на клиентах. Все обязательства перед ними будут выполнены в полном объеме, уверили в УФСП, поскольку денежные средства и материальные ценности были застрахованы. Украденная сумма денег сейчас устанавливается.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph