Процесс извлечения арматуры с детской площадке в Кстове ускорился после жалобы жительницы в соцсети Общество

Фото: Соцсеть

Процесс извлечения арматуры с детской площадке в Кстове ускорился после жалобы жительницы в соцсети.

Женщина из Кстова написала в одном из пабликов ВКонтакте, что ее сын на детской площадке споткнулся о торчащие из земли прутья арматуры. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Женщина обратилась в администрацию с просьбой убрать куски арматуры и ей ответили, что это произойдет через 30 дней.

"Мы администрации про опасность, а они - про 30 дней. Давно бы уже убрали эту бетонку <...>. Самостоятельно вытащить его невозможно", - сообщает жительница города и приводит выдержку своего обращения в администрацию: "Прошу в срок до 25 февраля 2020 года убрать данный кусок бетона, выровнять детскую площадку, установить недостающие секции спортивного комплекса. Спешка обусловлена возможностью получением травм другими детьми". Женщина разместила этот пост 20 февраля.

Уже сегодня — 21 февраля, представитель кстовской администрации в ветке поста сообщил, что "работы по извлечению металлических элементов из грунта произведены" и прикрепил доказывающее это фото.