Здание бывшего музея нижегородской интеллигенции отреставрируют к 800-летию города Общество

Фото: Артем Филатов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Здание бывшего музея нижегородской интеллигенции (ул. Горького, 127) отреставрируют к 800-летию города. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

В рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода планируется реставрация фасадов, кровли и инженерных систем (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, электроосвещение и видеонаблюдение), сообщили в УГО ОКН НО.

Реставрация здания будет проводиться за счет средств федерального бюджета. Планируется, что на это потребуется 12,2 млн рублей.

Объект культурного наследия регионального значения "Дом с воссозданной мемориальной обстановкой жизни нижегородской интеллигенции конца XIX - начала XX веков" находится в собственности Нижегородской области и в настоящее время не используется. Дальнейшее использование объекта на сегодняшний день также не определено.

Напомним, в сентябре 2017 года в бывшем здании музея проводилась выставка "Обратно домой". Здание впервые открыло свои двери после перемещения его экспозиции в другое выставочное пространство (ул.Б.Покровская, 8).

Как тогда пояснил НИА "Нижний Новгород" куратор выставки Артем Филатов, данное здание для выставки было взято в аренду. Основная цель - привлечь внимание общественности к вопросу сохранения деревянного памятника архитектуры и объединить инициативных граждан, которые в течение нескольких лет добиваются его восстановления.

Напомним, что по данным на 2013 год здание музея нижегородской интеллигенции было временно исключено из перечня передаваемых на баланс Нижнего Новгорода объектов культуры.