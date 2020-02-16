Последние новости рубрики Общество
21 февраля 2020 16:54  [304] "ЛУКОЙЛ" поздравил ветеранов с Днем защитника Отечества
21 февраля 2020 16:30  [84] "Трудовая доблесть – это высшая степень проявления героизма", - Николай Пугин
21 февраля 2020 16:22  [87] Здание бывшего музея нижегородской интеллигенции отреставрируют к 800-летию города
21 февраля 2020 15:55  [417] Лисицы и птицы переехали из нижегородского зоопарка "Мишутка" в "Мадагаскар"
21 февраля 2020 15:33  [167] Процесс извлечения арматуры с детской площадке в Кстове ускорился после жалобы жительницы в соцсети
21 февраля 2020 15:08  [198] "Поезда здоровья" продолжают курсировать по районам Нижегородской области
21 февраля 2020 14:37  [258] Учреждение здравоохранения предлагается построить в районе Мызинского моста в Нижнем Новгороде
21 февраля 2020 14:06  [269] "ТНС энерго НН" напоминает о порядке замены прибора учета электроэнергии
21 февраля 2020 14:03  [289] Эпидемия гриппа в Нижегородской области может завершиться в ближайшие две недели, - Роспотребнадзор
21 февраля 2020 12:42  [497] Публичные слушания по планировке территории по ул.Родионова пройдут в Нижнем Новгороде 10 марта
Общество

Здание бывшего музея нижегородской интеллигенции отреставрируют к 800-летию города

21 февраля 2020 16:22  [87] Общество

Фото: Артем Филатов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Здание бывшего музея нижегородской интеллигенции (ул. Горького, 127) отреставрируют к 800-летию города. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

В рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода планируется реставрация фасадов, кровли и инженерных систем (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, электроосвещение и видеонаблюдение), сообщили в УГО ОКН НО.

Реставрация здания будет проводиться за счет средств федерального бюджета. Планируется, что на это потребуется 12,2 млн рублей.

Объект культурного наследия регионального значения "Дом с воссозданной мемориальной обстановкой жизни нижегородской интеллигенции конца XIX - начала XX веков" находится в собственности Нижегородской области и в настоящее время не используется. Дальнейшее использование объекта на сегодняшний день также не определено.

Напомним, в сентябре 2017 года в бывшем здании музея проводилась выставка "Обратно домой". Здание впервые открыло свои двери после перемещения его экспозиции в другое выставочное пространство (ул.Б.Покровская, 8).

Как тогда пояснил НИА "Нижний Новгород" куратор выставки Артем Филатов, данное здание для выставки было взято в аренду. Основная цель - привлечь внимание общественности к вопросу сохранения деревянного памятника архитектуры и объединить инициативных граждан, которые в течение нескольких лет добиваются его восстановления.

Напомним, что по данным на 2013 год здание музея нижегородской интеллигенции было временно исключено из перечня передаваемых на баланс Нижнего Новгорода объектов культуры.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph