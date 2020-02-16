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Общество

Нижегородский областной суд подтвердил приговор экс-сотруднику ГУФСИН по делу о присвоении денег

25 февраля 2020 09:21  [30] Общество

Нижегородский областной суд подтвердил приговор экс-сотруднику ГУФСИН по делу о присвоении денег.

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 25 февраля 2020 года, судом рассмотрена апелляционная жалоба адвоката 41-летнего бывшего сотрудника системы ГУФСИН, осуждённого за совершение двух преступлений по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Ранее его осудили на 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Судом установлено, что в 2018 году, являясь председателем участковой избирательной комиссии в СИЗО-1, в ходе кампаний по выборам президента, депутатов Государственной Думы и губернатора Нижегородской области он сфальсифицировал платёжные ведомости и присвоил 52 тысячи рублей, предназначавшиеся для выплат членам УИК.

Не согласившись с приговором, адвокат просил вынести в отношении своего подзащитного оправдательный приговор.

Разделив позицию прокурора, Нижегородский областной суд признал приговор законным, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

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