Председатель участковой избирательной комиссии в Нижнем Новгороде получил условный срок за присвоение денег Общество

Председатель участковой избирательной комиссии в Нижнем Новгороде получил условный срок за присвоение денег. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 23 декабря 2019 года.

Бывший сотрудник системы ГУФСИН России по Нижегородской области признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 160 ч.3 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Судом установлено, что сотрудник, занимая должность председателя участковой избирательной комиссии, совершил хищение денежных средств, выделенных из государственного бюджета на проведение выборов президента РФ 18 марта 2018 года, а также выборов губернатора Нижегородской области и дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 9 сентября 2018 года.

Злоумышленник, используя свое служебное положение, в марте 2018 года и в сентябре 2018 года фальсифицировал платежные ведомости по оплате труда за работу на выборах, подделав подписи членов избирательной комиссии, которые предоставил в территориальную избирательную комиссию Советского района, присвоив денежные средства в общей сумме чуть более 52 тысяч рублей.

Суд назначил нижегородцу наказание – 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 2,5 года.

Приговор в законную силу не вступил.