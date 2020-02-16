Воздушные шары будут летать над Нижним Новгородом 26 февраля Культура и отдых

Воздушные шары будут летать над Нижним Новгородом 26 февраля 2020 года. Как сообщили организаторы, "Кубок вызова SharNN – 2020" стартует около 7 утра на территории Нижегородской ярмарки.

Уникальное воздухоплавательное мероприятие представляет собой гонку тепловых аэростатов на дальность, так называемый "long jump" – прыжок в длину: 10 аэростатов рискнут пролететь 500 км за 10 часов.

В этом году "Кубок вызова SharNN" будет проходить в третий раз.

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Ранее сообщалось, что международный фестиваль воздушных шаров предложено провести на 800-летие Нижнего Новгорода.