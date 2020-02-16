Создание дополнительных "умных остановок" в Нижнем Новгороде пока не планируется Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Ростелеком" не планирует в ближайшее время заключать дополнительного концессионного соглашения с администрацией Нижнего Новгорода по монтажу дополнительных "умных остановок" в городе. Об этом сообщил советник вице-президента директора МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком" Алексей Миронов в ходе заседания комиссии Гордумы по транспорту и связи 25 февраля 2020 года.

Однако, после того, как работы по текущей концессии будут завершены, компания планирует проработать этот вопрос с инвесторами, готовыми вложиться в проект. Алексей Миронов отметил, что в местах с низкой проходимостью возможно предусмотреть монтаж "остановок с облегченным функционалом".

Напомним, что к настоящему моменту на улицах города смонтированы 134 "умные остановки" из 334 запланированных по концессии. Из существующих павильонов 133 подключены к электропитанию. Из них межведомственная комиссия приняла лишь 33 остановки. Оставшиеся 200 "умных остановок" в Нижнем Новгороде смонтируют до 20 июля.

"Умные остановки" находятся в концессии у Ростелекома на 10 лет. Все расходы, как по производству остановок, так и по их монтажу, полностью несет предприятие. Планируемый при подписании договора объем инвестиций составлял 1,6 млрд рублей.