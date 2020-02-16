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Общество

Оставшиеся 200 "умных остановок" в Нижнем Новгороде смонтируют до 20 июля

17 февраля 2020 15:58  [102] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Оставшиеся 200 "умных остановок" в Нижнем Новгороде смонтируют до 20 июля. Об этом стало известно на заседании комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству 17 февраля 2020 года.

Как сообщил директор департамента инвестиционной политики и внешнеэкономических связей администрации Нижнего Новгорода Сергей Солдатенков, к настоящему моменту на улицах города установлены 134 "умные остановки" из 334 запланированных по концессии. При этом, из существующих павильонов, только 120 подключены к электропитанию. Из них межведомственная комиссия приняла лишь 33 остановки.  

Также концессионер отремонтировал здание диспетчерской "умных остановок".

"Умные остановки" находятся в концессии у Ростелекома на 10 лет. Все расходы, как по производству остановок, так и по их монтажу, полностью несет предприятие. Планируемый при подписании договора объем инвестиций составлял 1,6 млрд рублей.

Напомним, что сроки монтажа павильонов неоднократно переносили. Изначально, в рамках соглашения нужно было установить все 334 остановки до конца 2018 года. Далее сроки перенесли: уже в течение первого полугодия 2019 года планировали установить первые 134 остановки и только потом остальные 200 павильонов (всего их 334). Потом сообщалось, что первые 134 "умные остановки" будут смонтированы к сентябрю, затем до октября прошлого года.

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