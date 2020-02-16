Публичные слушания пройдут по вопросу строительства колокольни в Нижегородском кремле Общество

Публичные слушания пройдут по вопросу строительства колокольни в Нижегородском кремле. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, речь идет о внесении изменений в проект планировки территории Кремля.

Инициатор – РО "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)". В пресс-службе епархии пояснили, что слушания касаются участка, где сейчас проходят работы по археологическим изысканиям. На территории перед зданием городской администрации, корпус 5, определили местонахождение колокольни Спасо-Преображенского храма. Проект "Воссоздание соборной колокольни в Нижегородском кремле" уже разработан.

Слушания пройдут 12 марта 2020 года в 18:00 по адресу: ул.Пискунова, 1 (здание администрации Нижегородского района, актовый зал).