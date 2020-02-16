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Общество

Карантин по бешенству установлен в Сергаче

25 февраля 2020 16:53  [357] Общество

Карантин по бешенству установлен в Сергаче. Согласно указу губернатора Нижегородской области на официальном портале правовых актов, карантин действует до 24 апреля.

Эпизодическим очагом признано личное подсобное хозяйство, в угрожаемую зону включены село Кочко-Пожарки и Пожарки Сергачского района.

В начале января этого года бешенство было зарегистрировано у домашней собаки в Володарске.

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