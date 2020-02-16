Карантин по бешенству установлен в Сергаче. Согласно указу губернатора Нижегородской области на официальном портале правовых актов, карантин действует до 24 апреля.
Эпизодическим очагом признано личное подсобное хозяйство, в угрожаемую зону включены село Кочко-Пожарки и Пожарки Сергачского района.
В начале января этого года бешенство было зарегистрировано у домашней собаки в Володарске.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+