Карантин по бешенству установлен в Сергаче Общество

Карантин по бешенству установлен в Сергаче. Согласно указу губернатора Нижегородской области на официальном портале правовых актов, карантин действует до 24 апреля.



Эпизодическим очагом признано личное подсобное хозяйство, в угрожаемую зону включены село Кочко-Пожарки и Пожарки Сергачского района.



В начале января этого года бешенство было зарегистрировано у домашней собаки в Володарске.