Последние новости рубрики Культура и отдых
25 февраля 2020 18:28  [22] Нижний Новгород вошел в шорт-лист всероссийского проекта "Культурный код"
25 февраля 2020 18:04  [51] Премьера фантасмагории "Великий забытый" состоится в нижегородском театре драмы 3 марта
25 февраля 2020 14:08  [182] Оркестр универмага "Сормовские Зори" начал исполнять современные хиты
25 февраля 2020 12:21  [353] Авиатренажёр Boeing 737 заработал в нижегородском ТРК "Небо"
25 февраля 2020 10:46  [684] Воздушные шары будут летать над Нижним Новгородом 26 февраля
21 февраля 2020 15:32  [985] Дегустация, песенный баттл и бег в мешках: программа мероприятий на Масленицу в Нижнем Новгороде
21 февраля 2020 11:15  [1070] "Свадьба Фигаро" на итальянском - первая оперная премьера в нижегородском театре им.Пушкина
20 февраля 2020 15:14  [944] Горадминистрация пытается продать инвестору свою долю в к/т Импульс
20 февраля 2020 12:36  [822] Лекции ведущих российских учёных пройдут в нижегородском планетарии в марте
19 февраля 2020 11:36  [587] Нижегородцам предложили принять участие в фестивале КВН "СтартАп"
Культура и отдых

Премьера фантасмагории "Великий забытый" состоится в нижегородском театре драмы 3 марта

25 февраля 2020 18:04  [51] Культура и отдых
Фрагмент афиши

Фрагмент афиши

Фото: театр

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Премьера спектакля-фантасмагории "Великий забытый" состоится в Нижегородском академическом театре драмы им. Горького 3 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Действие спектакля происходит в психиатрической больнице. Герой пьесы, "долго шедший к свободе и независимости, незаметно для себя становится абсолютно зависим и несвободен. Чтобы вернуться на свой путь, ему нужно обнулиться", - говорится в сообщении.

Оказавшись в "психушке", герой встречает кумира своего детства - всеми забытого артиста, легенду советской эстрады. С этой встречи он начинает возвращение к самому себе.

Режиссером выступил автор пьесы Родион Овчинников.

В описании спектакля отмечается, что в своей пьесе Родион Овчинникова "не просто погружает героев в путешествие по глубинам их души, он изолирует их от внешнего мира, отправляя во внутреннюю эмиграцию".

"Любая эмиграция – это ты со своими же проблемами! Просто изменилась география… И моя пьеса как раз об этом - о смелости, о подлинной свободе человека, когда ему всё равно, куда его кинет. Ведь самое главное в жизни – оставаться человеком всегда, даже когда тебя лишают всего привычного, всего наработанного. Что ты сделаешь, если всё вокруг изменится? Как себя поведешь? Насколько ты свободен? Сможешь ли принять всё так, как оно есть?", - считает он.

Помимо главных героев в пьесе появляются необычные персонажи, такие как Жанна Д` Арк.

В спектакле заняты также артисты театра: Олег Шапков, Юрий Котов, Александр Сучков, Наталья Кузнецова, Мария Мельникова, Николай Смирнов, Александр Мамаев, Павел Ушаков, Александр Лапшов, Маргарита Алашеева, Тамара Кириллова, Маргарита Юрьева.

Ранее сообщалось, что в текущем 222 сезоне с нижегородскими актерами будет работать режиссер Родион Овчинников, который поставит пьесу с предварительными названиями "Кто мы?" или "Где мы?". Однако, название было выбрано иным.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph