Премьера фантасмагории "Великий забытый" состоится в нижегородском театре драмы 3 марта Культура и отдых

Фрагмент афиши Фото: театр

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Премьера спектакля-фантасмагории "Великий забытый" состоится в Нижегородском академическом театре драмы им. Горького 3 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Действие спектакля происходит в психиатрической больнице. Герой пьесы, "долго шедший к свободе и независимости, незаметно для себя становится абсолютно зависим и несвободен. Чтобы вернуться на свой путь, ему нужно обнулиться", - говорится в сообщении.

Оказавшись в "психушке", герой встречает кумира своего детства - всеми забытого артиста, легенду советской эстрады. С этой встречи он начинает возвращение к самому себе.

Режиссером выступил автор пьесы Родион Овчинников.

В описании спектакля отмечается, что в своей пьесе Родион Овчинникова "не просто погружает героев в путешествие по глубинам их души, он изолирует их от внешнего мира, отправляя во внутреннюю эмиграцию".

"Любая эмиграция – это ты со своими же проблемами! Просто изменилась география… И моя пьеса как раз об этом - о смелости, о подлинной свободе человека, когда ему всё равно, куда его кинет. Ведь самое главное в жизни – оставаться человеком всегда, даже когда тебя лишают всего привычного, всего наработанного. Что ты сделаешь, если всё вокруг изменится? Как себя поведешь? Насколько ты свободен? Сможешь ли принять всё так, как оно есть?", - считает он.

Помимо главных героев в пьесе появляются необычные персонажи, такие как Жанна Д` Арк.

В спектакле заняты также артисты театра: Олег Шапков, Юрий Котов, Александр Сучков, Наталья Кузнецова, Мария Мельникова, Николай Смирнов, Александр Мамаев, Павел Ушаков, Александр Лапшов, Маргарита Алашеева, Тамара Кириллова, Маргарита Юрьева.

Ранее сообщалось, что в текущем 222 сезоне с нижегородскими актерами будет работать режиссер Родион Овчинников, который поставит пьесу с предварительными названиями "Кто мы?" или "Где мы?". Однако, название было выбрано иным.