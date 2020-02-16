Бюджет Нижнего Новгорода стал дефицитным Экономика

Бюджет Нижнего Новгорода стал дефицитным Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты думы Нижнего Новгорода одобрили изменения в бюджет на 2020 год. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 26 февраля.

Ранее бюджет был профицитным: доходная и расходная части бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год составляли 35,6 млрд рублей, профицит – 1,3 млн рублей.

На заседании Гордумы 26 февраля, благодаря изменениям, доходы бюджета стали составлять 35,84 млрд рублей, расходы - 36,016 млрд рублей, дефицит- 175,6 млн рублей.

Изменения в бюджет обусловлены тем, что город получил субсидии от области в размере 200 млн рублей на развитие городской среды, а также в размере 57 млн рублей на подготовку к празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В результате корректировок доходная часть бюджета увеличена на 179,5 млн рублей, расходная – на 356,4 млн рублей

Поступившие от области средства планируется направить:

200 млн рублей - на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды;

33 млн рублей - на обустройство общественных пространств в части обеспечения цветников к 75-летию Победы;

27,4 млн рублей - на приобретение музыкальных инструментов в специализированных школы города в рамках федерального проекта "Культурная среда";

24,3 млн рублей - на обустройство и восстановление памятных мест, посвящённых Великой Отечественной войне;

16 млн рублей - на оплату выкупной стоимости расселяемого жилья;

11,7 млн рублей - на работы департамента дорожного хозяйства;

7,1 млн рублей - на капремонт образовательных организаций;

5,7 млн рублей - на содержание библиотек и муниципальных казенных учреждений;

5,4 млн рублей - на содержание дорог;

3 млн рублей - на строительство школы в Приокском районе;

2,7 млн рублей - на ремонт в муниципальных помещениях

1,5 млн рублей - на разработку ПСД по реставрации объектов культурного наследия к 800-летию Нижнего Новгорода.