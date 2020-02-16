Бюджет Нижнего Новгорода стал дефицитным
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Депутаты думы Нижнего Новгорода одобрили изменения в бюджет на 2020 год. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 26 февраля.
Ранее бюджет был профицитным: доходная и расходная части бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год составляли 35,6 млрд рублей, профицит – 1,3 млн рублей.
На заседании Гордумы 26 февраля, благодаря изменениям, доходы бюджета стали составлять 35,84 млрд рублей, расходы - 36,016 млрд рублей, дефицит- 175,6 млн рублей.
Изменения в бюджет обусловлены тем, что город получил субсидии от области в размере 200 млн рублей на развитие городской среды, а также в размере 57 млн рублей на подготовку к празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В результате корректировок доходная часть бюджета увеличена на 179,5 млн рублей, расходная – на 356,4 млн рублей
Поступившие от области средства планируется направить:
200 млн рублей - на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды;
33 млн рублей - на обустройство общественных пространств в части обеспечения цветников к 75-летию Победы;
27,4 млн рублей - на приобретение музыкальных инструментов в специализированных школы города в рамках федерального проекта "Культурная среда";
24,3 млн рублей - на обустройство и восстановление памятных мест, посвящённых Великой Отечественной войне;
16 млн рублей - на оплату выкупной стоимости расселяемого жилья;
11,7 млн рублей - на работы департамента дорожного хозяйства;
7,1 млн рублей - на капремонт образовательных организаций;
5,7 млн рублей - на содержание библиотек и муниципальных казенных учреждений;
5,4 млн рублей - на содержание дорог;
3 млн рублей - на строительство школы в Приокском районе;
2,7 млн рублей - на ремонт в муниципальных помещениях
1,5 млн рублей - на разработку ПСД по реставрации объектов культурного наследия к 800-летию Нижнего Новгорода.
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