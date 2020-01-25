Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 3,7 млрд рублей Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали изменения в бюджет на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов на 3,7 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании 29 января 2020 года.

Отметим, что доходы и расходы будут увеличены за счет межбюджетных трансфертов.

В том числе 1,4 млрд рублей из федерального бюджета будут направлены на обустройство парка "Приокский" ("Швейцария"). Софинансирование работ из бюджета города в 2020 году составит 13,6 млн рублей. Еще 2,7 млрд рублей будут выделены в 2021 году. Всего на благоустройство парка планируется направить 4 млрд рублей.

"В этом году мы сможем начать работу по благоустройству главного общественного пространства города. В 20-30 минутах езды от него проживает 500 тысяч жителей Нижнего Новгорода. Есть на сегодняшний день два подхода. Одна точка зрения жителей города – навести в парке порядок, сделать дорожки, поставить лавочки и оставить без изменений. Второй подход – превратить его в пространство, в котором комфортно себя будут чувствовать все члены семьи (и взрослые, и дети). Я разделяю подход с точки зрения баланса этих двух точек зрения. Парк будет уголком нетронутой природы, но там будут зоны, где нижегородцы смогут интересно проводить досуг", - прокомментировал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Кроме того, деньги из обновленного бюджета пойдут:

- на поддержку муниципальной программы "Формирование современной городской среды" - 442,2 млн рублей;

- на капитальный ремонт объектов образовательных организаций – 279,3 млн рублей;

- на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением - 175 млн рублей;

- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 149,1 млн рублей;

- на мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод – 100,4 млн рублей;

- на берегоукрепление правого берега Оки от метромоста до Молитовского моста - 42 млн рублей,

- на инженерную инфраструктуру земельных участков в районе д.Сысоевка Богородского района, предназначенных для предоставления многодетным семьям – 27,7 млн рублей;

- на ликвидацию несанкционированных свалок в границах города – 10,1 млн рублей;

Как сообщил Юрий Мочалкин, еще 1,2 млрд рублей, выделенные Нижнему Новгороду - это средства, не использованные в 2019 году. По словам директора департамента финансов, их выделение подтверждено гарантийными письмами правительства Нижегородской области о восстановлении остатков межбюджетных трансфертов.

Эта сумма предназначена для финансирования таких программ, как:

- строительство, реконструкцию и капитальный ремонт детских садов - 513,1 млн рублей;

- на строительство школ в микрорайоне "Цветы" и на проспекте Гагарина - 241,4 млн рублей;

- на капитальный ремонт школ №135 и №168 - 102,4 млн рублей;

- на содержание дорог - 146 млн рублей;

- на разработку проектно-сметной документации благоустройства парка "Швейцария" - 110,8 млн рублей;

- на подготовку и проведение празднования памятных дат - 48,8 млн рублей;

- на реконструкцию литературного музея Максима Горького и музея-заповедник "Щелоковский хутор" - 36,2 млн рублей;

- на развитие территории Парка Победы - 8,3 млн рублей;

- на монументальные памятники - 8 млн рублей,

- на мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод - 2,4 млн рублей.

Теперь доходная и расходная части бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год составляют 35,6 млрд рублей, профицит – 1,3 млн рублей.