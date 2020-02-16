Краеведческий музей и музыкальный театр могут появится в Нижнем Новгороде Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты думы Нижнего Новгорода утвердили программу комплексного развития социальной инфраструктуры города на 2020-2030 годы. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 26 февраля 2020 года.

Программа предусматривает строительство шести новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), 16 универсальных спортивных площадок, а также реконструкция четырёх стадионов и одного спортивного зала.



Также рассматривается вопрос строительства краеведческого музея, музыкального театра для МБУК "Нижегородской камерный музыкальный театр им. Степанова", концертного и выставочного зала, пристроя к Нижегородскому планетарию им. Гречко, здания Нижегородского городского музея техники и оборонной промышленности, дома культуры в посёлке Новое Доскино. Возможно строительство или реконструкция визит-центра в музее "Щелоковский хутор".

Однако ни места размещения новых зданий, ни финансирование их строительства не определены.