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Общество

Нижегородский ДК им.Ленина передали области для реставрации

26 февраля 2020 12:18  [65] Общество
ДК им.Ленина

ДК им.Ленина

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дом культуры им.Ленина (ул. Октябрьской революции, 33) в Нижнем Новгороде передали в безвозмездное пользование области. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы, депутаты которой одобрили передачу здания.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области намерено отреставрировать ДК к 800-летию города. По предварительным расчётам, на это потребуется более 1 млрд рублей. Отметим, что площадь ДК - 11,1 тысяч кв.м.

СПРАВКА:
Дворец культуры им. Ленина построен в 1927 году по проекту архитекторов Мичурина, Новикова, Полтанова и Чистова. Изначально носил название Дворец труда для рабочих.

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