Нижегородский ДК им.Ленина передали области для реставрации

ДК им.Ленина
Фото:
Дом культуры им.Ленина (ул. Октябрьской революции, 33) в Нижнем Новгороде передали в безвозмездное пользование области. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы, депутаты которой одобрили передачу здания.
Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области намерено отреставрировать ДК к 800-летию города. По предварительным расчётам, на это потребуется более 1 млрд рублей. Отметим, что площадь ДК - 11,1 тысяч кв.м.
СПРАВКА:
Дворец культуры им. Ленина построен в 1927 году по проекту архитекторов Мичурина, Новикова, Полтанова и Чистова. Изначально носил название Дворец труда для рабочих.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+