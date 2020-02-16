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Общество

Мэрия изменила требования к многодетным семьям для получения выплат из бюджета

26 февраля 2020 16:38  [372] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода одобрила внесение изменений в Положение о порядке и условиях предоставления семьям, в которых одновременно родились трое и более детей, социальной выплаты на строительство или приобретение жилья за счет средств городского бюджета. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании 26 февраля 2020 года

Одним из требований, предъявляемым к семьям, сейчас является регистрация по месту жительства и проживание в родителей в Нижнем Новгороде родителей непрерывно в течение не менее 3 лет подряд перед рождением детей.

Теперь требование будет распространяться только на одного из родителей или одинокого родителя.

Внесение изменений позволит расширить категории семей, имеющих право на данную социальную выплату из бюджета города.

Напомним, что более 800 млн рублей направят на поддержку нижегородских семей с детьми.

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