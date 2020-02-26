Депутаты ЗС НО одобрили запрет на высадку безбилетных детей из общественного транспорта

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили запрет на высадку безбилетных детей из общественного транспорта. Решение было принято на заседании 27 февраля 2020 года.
Поводом стали случаи высадки в холодную погоду безбилетных детей из автобусов.
Так, закон дополнен новой нормой, не допускающей высадку безбилетных детей в возрасте до 16 лет из общественного транспорта, если эти действия подвергают опасности их жизнь и здоровье.
В частности, в законе указаны конкретные случаи, при которых высадка детей из общественного транспорта не допускается:
- при температуре воздуха ниже -20 °
- вне установленных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок и вне границ населенных пунктов
- в период с 22:00 часов до 6:00 часов.
"Уже сейчас мы предполагаем, что внесенные изменения не окончательные. Будем пристально следить за тем, как реализуется закон на практике, и, при необходимости, готовы вносить необходимые поправки", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.
"Подобные законопроекты сейчас принимаются во всех регионах страны. К сожалению, мы регулярно слышим о конфликтных моментах. Новая норма позволит определить границы ответственности работников транспорта в периоды сложных погодных условий. В этом деле важно следовать принципам гуманизма и здравого смысла, не доводя до крайности там, где этого совершенно не требуется", - сказал Глеб Никитин.
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