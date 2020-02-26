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Общество

Депутаты ЗС НО одобрили запрет на высадку безбилетных детей из общественного транспорта

27 февраля 2020 11:19  [68] Общество

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили запрет на высадку безбилетных детей из общественного транспорта. Решение было принято на заседании 27 февраля 2020 года.

Поводом стали случаи высадки в холодную погоду безбилетных детей из автобусов.

Так, закон дополнен новой нормой, не допускающей высадку безбилетных детей в возрасте до 16 лет из общественного транспорта, если эти действия подвергают опасности их жизнь и здоровье.

В частности, в законе указаны конкретные случаи, при которых высадка детей из общественного транспорта не допускается:

- при температуре воздуха ниже -20 °
- вне установленных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок и вне границ населенных пунктов
- в период с 22:00 часов до 6:00 часов.

"Уже сейчас мы предполагаем, что внесенные изменения не окончательные. Будем пристально следить за тем, как реализуется закон на практике, и, при необходимости, готовы вносить необходимые поправки", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

"Подобные законопроекты сейчас принимаются во всех регионах страны. К сожалению, мы регулярно слышим о конфликтных моментах. Новая норма позволит определить границы ответственности работников транспорта в периоды сложных погодных условий. В этом деле важно следовать принципам гуманизма и здравого смысла, не доводя до крайности там, где этого совершенно не требуется", - сказал Глеб Никитин.

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