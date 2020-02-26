Нижегородские обрабатывающие производства увеличили выпуск продукции в 9 раз Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские обрабатывающие производства увеличили выпуск продукции в 9 раз (на 87%) за последние 10 лет. Об этом сообщила руководитель "Нижегородстата" Галина Полякова на пресс-конференции по итогам социально-экономического развития Нижегородской области за минувший год 27 февраля 2020 года.

В целом в 2019 году индекс промышленного производства нижегородских предприятий составил 104,3% что превышает уровень 2018 года (103,7%), а также соответствующие показатели по Приволжскому федеральному округу - 103,0% и по России в целом – 102,4%.

Наибольшую долю в отгрузке товара занимает обрабатывающие производства - с индексом 105,2%. Это больше, чем в среднем по России. Всего было отгружено продукции на 1,4 трлн рублей.

Также Нижегородская область находится на ведущих позициях по производству автобусов (массой не более 5 тонн) – 99,3% от общероссийского выпуска, автобусов (массой более 5 тонн) – 59%, резистеров - 46,8%, счетчиков потребления – 44%, грузовых автотранспортных средств - 37%, стекла – 33%, полимер винилхлоридов – 33%, газетной бумаги в рулонах – 16%.

В минувшем году всеми сельхозпроизводителями было выпущено продукции на 77,5 млрд рублей, что составляет 103,8% по отношению к прошлому году. Это соответствует общероссийскому уровню.

На 6% больше произведено зерна - 1,2 млн тонн. Этот показатель на 3,5% больше среднегодового уровня за последние пять лет.

Более чем на половину (53,3%) по отношению к 2018 году увеличилось производство сахарной свеклы, на 34,6% - льняного волокна, на 11% - картофеля, на 1,4% - овощей.

Таким образом регион занимает первое место по производству льна в Приволжском федеральном округе, третье место – по сбору картофеля и восьмое – по производсвту зерна.

Кроме того, на 12% увеличилось разведение скота и птицы в живом весе на убой (160,4 тысяч тонн) и на 3% - производство молока (622 тысячи тонн).

Напомним, индекс промышленного производства в Нижегородской области в январе-сентябре 2019 года составил 107,1%.