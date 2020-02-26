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Политика

Валерий Лазарев назначен помощником председателя суда Нижегородской области

27 февраля 2020 13:35  [521] Политика

Валерий Лазарев назначен помощником председателя суда Нижегородской области с 27 февраля 2020 года. Эту информацию он подтвердил агентству "НИА-Нижний Новгород.

В числе прочего, в его обязанности будут входить руководство и координация деятельностью пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Напомним, в апреле 2019 года Валерий Лазарев покинул пост помощника председателя Нижегородского областного суда, позднее возглавил департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ администрации Дзержинска.

СПРАВКА:

Валерий Лазарев родился 1 августа 1974 года. У него высшее образование по специальности "юриспруденция".

Свою трудовую деятельность Валерий Лазарев начал в администрации Богородского района, затем работал в нижегородской телекомпании "ТНТ-Нижний Новгород". Позже работал в телекомпании "Волга". С 2012 по 2019 год являлся начальником отдела по взаимодействию со СМИ, помощником председателя Нижегородского областного суда. Имеет классный чин – "Государственный советник юстиции Российской Федерации 3-го класса", награжден ведомственными медалями и орденами.

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