Валерий Лазарев назначен директором департамента информационной политики администрации Дзержинска Политика

Валерий Лазарев Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Экс-начальник отдела по взаимодействию со СМИ Нижегородского областного суда Валерий Лазарев назначен директором департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Распоряжение о назначении Валерия Лазарева на эту должность подписал 15 июля 2019 года исполняющий обязанности главы Дзержинска Глеб Андреев. Ранее соответствующее решение принял глава города Иван Носков.

До назначения нового руководителя обязанности директора департамента исполняла начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации Елена Лищенер.

Ранее пресс-служба администрации сообщала, что после того, как Иван Носков в конце 2018 года был избран главой Дзержинска, в администрации города начались кадровые перестановки.

В числе последних изменений в администрации Дзержинска - назначение экс-сотрудника АО "Атомный энергопромышленный комплекс" предприятия ГК "Росатом" в Москве Сергея Федорова на пост директора департамента финансов.

До этого экс-сотрудник департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Михаил Пельченков был назначен на пост директора департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Дзержинска. Ранее состоялось назначение бывшего директора департамента внутренней политики и связям с общественностью администрации Арзамаса Елены Фоминой на пост управляющего делами администрации Дзержинска.

СПРАВКА:

Валерий Лазарев родился 1 августа 1974 года. У него высшее образование по специальности "юриспруденция".

Свою трудовую деятельность Валерий Лазарев начал в администрации Богородского района, затем работал в нижегородской телекомпании "ТНТ-Нижний Новгород". Позже работал в телекомпании "Волга". С 2012 по 2019 год являлся начальником отдела по взаимодействию со СМИ, помощником председателя Нижегородского областного суда. Имеет классный чин – "Государственный советник юстиции Российской Федерации 3-го класса", награжден ведомственными медалями и орденами.