Авторский концерт Бетховена реконструируют на Сахаровском фестивале Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Авторский концерт Людвига ван Бетховена, состоявшийся в Вене 22 декабря 1808 года, реконструируют на Сахаровском фестивале в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба НГАФ им. Ростроповича.

Четырехчасовая программа будет посвящена 250-летию со дня рождения классика.

Также писатель и драматург Эдвард Радзинский в своем авторском моноспектакле "Загадка Моцарта" представит историю о жизни и смерти композитора.

Запланированы музыкально-литературные программы: концерт-спектакль "Как хороши, как свежи были розы", "Каменный гость", "Моцарт и Сальери".

Состоится целый ряд премьер, в том числе: мировая премьера сочинения британского композитора Филипа Спрэтли, российские премьеры произведений Дэвида Феннесси (Великобритания), Каллиопы Цупаки (Греция), Михаэля Файна и Виллема Йетса (Нидерланды). Часть произведений прозвучит в присутствии авторов, которые станут гостями фестиваля.

По традиции специальные дни фестиваля будут посвящены культуре и искусству европейских стран – Нидерландов, Франции, Великобритании. В дни Нидерландов симфоническая и камерная программы представят редко исполняемые сочинения для блок-флейты. В сквере Арсенала состоится мультимедийное шоу "Inside-out". В рамках дня Великобритании прозвучат фрагменты из пьес Шекспира в сопровождении симфонического оркестра Нижегородской филармонии под управлением дирижера Яна Латам-Кёнига. День Франции познакомит слушателей с джаз-квартетом Сами Тьебо.

В дни фестиваля в НИУ Высшая школа экономики состоится международная конференция "Проверил я алгеброй гармонию", а в Малом зале филармонии - мастер-классы и творческие встречи с участием нидерландских деятелей культуры.

В программе закрытия "Хоровая симфония мира" прозвучат фрагменты оперно-симфонической музыки Глинки, Бородина, Вагнера, Прокофьева.

Ранее сообщалось, что Денис Мацуев и Юрий Башмет выступят на Сахаровском фестивале-2020.