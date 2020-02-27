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Происшествия

Мужчина подозревается в смерти младенца в Семеновском районе

28 февраля 2020 09:39  [430] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Мужчина подозревается в смерти младенца по неосторожности в Семеновском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 27 февраля 2020 года. В отношении 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 25 февраля 2020 года в вечернее время, в одном из домов населенного пункта в Семеновском районе, нетрезвый мужчина уснул на диване и по неосторожности придавил массой своего тела спящего рядом с ним 4-месячного сына. Смерть младенца наступила от механической асфиксии вследствие перекрытия дыхательных путей.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91-92 УПК РФ. В ближайшее время следователями Следственного комитета ему будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, житель Арзамасского района ранее подозревался в аналогичном преступлении (в причинении смерти младенцу по неосторожности).

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