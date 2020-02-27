Автомобиль провалился под лед на Волге в Воротынском районе Происшествия

Автомобиль провалился под лед на Волге в Воротынском районе. Как сообщили в ГУ МЧС России Нижегородской области, 27 февраля 2020 года в 14:30 спасателям поступило сообщение о том, что в селе Фокино Воротынского района под лед провалилась "Нива".

Согласно информации, никто не пострадал, людей внутри не было. По все видимости, автомобиль припарковали на льду. Сейчас он находится на дне реки, вопросом подъема на поверхность занимается хозяин, который установлен.

Ранее сообщалось, что нижегородец на снегоболотоходе провалился под лед на Оке.