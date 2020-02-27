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Культура и отдых

"Страна невыученных уроков" стала компьютерной игрой в премьере нижегородского ТЮЗа

28 февраля 2020 11:22  [64] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Премьера спектакля "В стране невыученных уроков" по мотивам сказки Гераскиной состоялась на сцене нижегородского Театра Юного Зрителя 28 февраля 2020 года (пьесу написал Юрий Сычев). Накануне корреспондент НИА "Нижний Новгород" посетил пресс-показ спектакля.

Сама концепция произведения в спектакле была осовременена. В "страну невыученных уроков" лентяя Витю Перестукина отправляют не обидевшиеся на него книжки, а голосовой помощник Алиса. Причем не насильно, а по доброй воле самого мальчика, которого отец призвал воспитать в себе волю и закалить характер, за чем он туда и отправляется.

Впереди мальчика ждут несколько встреч – уровней, на которых он должен исправить свои двойки, а заодно и получше разобраться в себе. Ситуация осложняется тем, что на все у Вити Перестукина один час. Ровно через это время, обидевшийся на его безалаберность отец обещал мальчику отключить интернет, а значит он навсегда окажется в игре.

(Витя Перестукин и кот Кузя, фото: НИА "Нижний Новгород")

Вместе с двоечником Перестукиным на просторы игры отправляется его кот Кузя, который в "стране невыученных уроков" не только заговорил по-человечески, но и начал отпускать такие высказывания, в которых взрослые зрители могут узнать, к примеру, песню из фильма "Семнадцать мгновений весны". На взрослую аудиторию рассчитан и монолог оказавшегося на юге белого медведя, точь-в-точь повторяющий известные слова Катерины из пьесы Островского "Гроза".

Благодаря Вите Перестукину и его коту знаки вопроса и восклицания узнали, что они на самом деле блогеры, потому что их задача в стране – записывать. И один из них сразу заявил, что недавно написал на заборе "забористый пост".

(полтора землекопа, фото: НИА "Нижний Новгород")
(Витя Перестукин, кот Кузя, вопросительный и восклицательный знаки, фото: НИА "Нижний Новгород")
(суд над Витей Перестукиным, фото: НИА "Нижний Новгород")

Вернувшись после увлекательного приключения, мальчик становится более старательным, предлагает подруге отказаться от "видео-разговоров" в пользу "живого общения" и напрочь забывает про интернет.  

Режиссером спектакля выступил Вячеслав Харюшин (Челябинск).

Напомним, что премьера музыкального блокбастера "Буратино" состоялась в нижегородском ТЮЗе в октябре.

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