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Общество

Нижегородец пожаловался на отсутствие льгот для многодетных семей в частных школах

28 февраля 2020 12:10  [32] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Многодетный отец Сергей Капустин пожаловался главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову в ходе встречи с жителями Московского района на отсутствие льгот для многодетных семей в частных школах. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на мероприятии 27 февраля 2020 года.

Нижегородец рассказал, что его дети обучаются в православной гимназии Александра Невского на Московском шоссе. В школе не предусмотрено льготное питание, которое действует в муниципальных школах. Он отметил, что проблема касается всех частных школ города.    

Владимир Панов поблагодарил жителя за акцент на этой теме и поручил департаменту образования администрации Нижнего Новгорода обратиться в министерство образования и совместно рассмотреть возможные решения. Глава города обозначил сроки в один месяц.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области направит 700 млн рублей на бесплатное питание учеников начальной школы.

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