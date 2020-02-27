Семь светофоров не работают в Нижнем Новгороде 28 февраля Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Семь светофоров не работают в Нижнем Новгороде 28 февраля. Информация об этом опубликована на сайте Центра организации дорожного движения.

Речь идет о четырех светофорных объектах, которые не работают из-за технического обслуживания. Это светофоры на ул. Глеба Успенского - ул. Композиторская; пр-т. Гагарина - ул. Горная; ул. Варварская - ул. Блохиной и на Сормовском шоссе в районе дома №1.

Еще три светофора не работают из-за отсутствия электроснабжения: Южное шоссе - ул. Веденяпина; ул. Белинского - ул. Ошарская и ул. Карла Маркса - ул. Пролетарская.