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Общество

Нарушения при вывозе мусора зафиксированы на Бору

28 февраля 2020 15:41  [98] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

В праздничные выходные жителем Бора в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой отходы из контейнеров для раздельного накопления и из контейнеров для несортируемых отходов сваливались в один мусоровоз. Инцидент произошел на ул. Дзержинского. В результате, 28 февраля 2020 года на Бору прошла совместная проверка представителей министерства экологии, Госужилинспекции Нижегородской области, регионального оператора, перевозчика и администрации г.о.г. Бор.

"По этому адресу приехал большой мусоровоз, который забирает мусор из зеленых контейнеров. Водитель заметил, что в желтом контейнере находится неотсортированный мусор. Поэтому водитель решил выгрузить и его. Инициатива на местах. С ним проведена работа. Ему еще раз объяснили, что так делать нельзя, поскольку для желтых контейнеров есть отдельная специальная машина", - рассказал специалист по связям с общественностью регионального оператора АО "Управление отходами-НН" Денис Вотинцев.

Данная проверка проведена в дополнение к обычной работе контролирующих органов.

"В случае выявления нарушений принимаются меры административного воздействия. С начала 2019 года по г.о.г. Бор возбуждено более 10 административных делопроизводств за ненадлежащее оказание услуги. Также мы проводим внеплановые проверки по обращению граждан", - пояснила начальник Борского отдела ГЖИ Нижегородской области Татьяна Слободянюк.

Отходы из зеленых и желтых контейнеров направляются на один мусоросортировочный комплекс, но по разным графикам вывоза.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение обеспечить в области эффективное обращение с отходами производства и потребления.

Крупнейший в России завод по переработке вторичных полимеров "Фантастик-Пластик" открылся в прошлом году в Нижнем Новгороде. Кроме того, три новых комплекса для обработки ТКО планируют построить в Нижегородской области: в Арзамасском, Уренском и Навашинском районах.

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Теги:
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