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Общество

Достройка ещё одного дома с обманутыми дольщиками начинается в Нижегородской области

29 февраля 2020 14:01  [41] Общество
Достройка ещё одного дома с обманутыми дольщиками начинается в Нижегородской области

Достройка ещё одного дома с обманутыми дольщиками начинается в Нижегородской области

Достройка ещё одного дома с обманутыми дольщиками начинается в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, в областную инспекцию государственного строительного надзора поступило извещение от ООО Специализированный застройщик "Добрострой" о начале достройки ЖК "Парус" на площади Сенной Нижнего Новгорода.

К настоящему временти уже обследованы недостроенные конструкции и скорректирована проектно-сметная документация. Сейчас на площадке идёт подготовка к возобновлению работ: установлены забор и бытовые помещения, с этажей убирается мусор. В ближайшее время застройщик намерен приступить к монтажу башенного крана.

Отмечается, что этот жилой комплекс, состоящий из гостиницы и жилого блока со встроенными нежилыми помещениями – один из самых давних нижегородских долгостроев. Строительство здания, расположенного на видовой точке, началось в 2007 году.

Напомним, решением арбитражного суда Нижегородской области от 23 июня 2017 года застройщик - ООО "ВВСК" - признан банкротом. В сентябре 2019 года минстрой РФ одобрил замену застройщика, а в ноябре суд удовлетворил заявление ООО Специализированный застройщик "Добрострой" о намерении стать приобретателем прав и обязательств ООО "ВВСК".

СПРАВКА
ООО "ВВСК" на территории города осуществляло строительство многоквартирного дома на пересечении ул. Тверская – Славянская (ЖК "Ренессанс") и гостиницы и жилого блока со встроенными нежилыми помещениями на пл. Сенной (ЖК "Парус"). В эти два недостроенных объекта свои средства вложили 47 дольщиков.

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