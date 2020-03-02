Суд отказал застройщику домов для ННГУ на Родионова в продлении срока реализации проекта Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Суд отказал застройщику домов ООО "Атлант" в продлении срока реализации проекта ЖК "Атлант сити" для Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского на ул.Родионова. Информация об этом находится в картотеке арбитражного суда Нижегородской области.

Застройщик подал в суд на университет в апреле 2019 года. В качестве своих требований он указал: передачу ему в полном объеме проектно-сметной документации на строительство квартала, разработанной ННГУ и внесение изменений в договор в части сроков. Это, по мнению заявителя, является нарушением условий договора, а значит основанием для продления срока реализации проекта.

Компания видит срок окончания строительства следующим образом:

первая очередь (дом № 1 и № 2) - не позднее второго квартала 2020 года;

вторая очередь (дом № 3 и № 4) - не позднее первого квартала 2023 года;

третья очередь (дом № 5 и № 6) - не позднее первого квартала 2024 года;

четвертая очередь (дом № 7 и № 8) - не позднее второго квартала 2025 года.

В материалах суда сообщается, что ННГУ (заказчик проекта, пользователь земельного участка), ООО "Атлант" (инвестор 1) и ООО "ПрофСтрой-НН" (инвестор 2) заключили договор о долевом участии в инвестировании строительства квартала 8 сентября 2004 года.

Речь идет о строительстве комплекса жилых домов с нежилыми помещениями и автомобильными стоянками, а также объектов инфраструктуры и благоустройства напротив ГУЗ НОКБ им. Н.А. Семашко.

Ориентировочный срок реализации проекта был обозначен - май 2010 года. После этого срок контракта был продлен, и истек в 2019 году. Вместо восьми домов, готовы только два, и то не полностью.

Однако суд решил, что внятных доказательств ООО "Атлант" не представило.

Напомним, что на последнем заседании имущественной комиссии думы Нижнего Новгорода рассматривался вопрос, передачи соседнего с участком для строительства первой очереди жилого комплекса земельного участка из муниципальной в федеральную собственность.

Как пояснила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельным ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светлана Помпаева, этот участок был предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование ННГУ в 2016 году под парковку. На соседнем участке университет строит дом. Однако в ходе строительства была допущена ошибка, и "дом буквально залез на другой участок". Она отметила, что в строительство дома свои средства вложили дольщики.

Чтобы ввести дом в эксплуатацию необходимо объединить участки, что и будет сделано, если дума Нижнего Новгорода одобрит передачу.

Депутаты комиссии решили рассмотреть вопрос повторно в марте.