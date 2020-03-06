Рабочую группу по парку "Швейцария" утвердили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в распоряжении на сайте администрации.
Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом, созданным для обеспечения координации действий власти по благоустройству парка.
Задачи и полномочия рабочей группы
Повышение уровня благоустройства города
Рассмотрение вопросов, связанных с комплексным благоустройством и развитием парка "Приокский".
Принимать в пределах своей компетенции решения
Запрашивать, получать и анализировать материалы, сведения и документы от органов власти области, учреждений и организаций, касающиеся вопросов реализации мероприятий по комплексному благоустройству и развитию парка.
Приглашать на заседания Рабочей группы должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода, правительства Нижегородской области и подведомственных им организаций и учреждений, привлекать экспертов и (или) специалистов, а также иных лиц для получения разъяснений, консультаций, информации, заключений и иных сведений и другие права.
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Шалабаев
Юрий Владимирович
|
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель рабочей группы
|
Сдобняков
Виктор Владимирович
|
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя рабочей группы
|
Горбунов
Дмитрий Александрович
|
директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя рабочей группы
|
Коновницына
Алла Николаевна
|
директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя рабочей группы
|
Сорокина
Анастасия Александровна
|
заместитель директора муниципального бюджетного учреждения "Нижегородгражданпроект" - секретарь рабочей группы
|
Члены рабочей группы:
|
Яриков
Дмитрий Сергеевич
|
директор муниципального казенного учреждения "Городской центр градостроительства и архитектуры" (по согласованию)
|
Байжанов
Дмитрий Александрович
|
главный инженер проекта – начальник отдела градостроительного проектирования муниципального бюджетного учреждения "Нижегородгражданпроект" (по согласованию)
|
Корнилов
Александр Алексеевич
|
заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
|
Красноцветова
Наталья Алексеевна
|
начальник управления землепользования и развития инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
|
Глушкова
Елена Юрьевна
|
начальник управления подготовки разрешительной документации департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
|
Карцева
Ольга Юрьевна
|
начальник отдела градостроительного планирования управления территориального планирования департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
|
Посадскова
Ирина Викторовна
|
заместитель генерального директора муниципального казенного учреждения "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" (по согласованию)
|
Краснов
Алексей Николаевич
|
заместитель директора департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода
|
Мазина
Ксения Владимировна
|
управляющий менеджер по целевым программам автономной некоммерческой организации "Институт городской среды Нижнего Новгорода" (по согласованию)
|
Петров
Игорь Владимирович
|
заместитель руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (по согласованию)
|
Золин
Олег Вячеславович
|
заместитель директора, эксперт по направлению деятельности "Организация экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий" государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (по согласованию)
|
Николаева
Любовь Владимировна
|
начальник отдела выдачи разрешительной документации министерства строительства Нижегородской области (по согласованию)
|
Краснова Нина Николаевна
|
заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
|
Степанов
Сергей Владимирович
|
главный инженер муниципального казенного учреждения "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода" (по согласованию)
|
Жерноков
Александр Сергеевич
|
заместитель генерального директора по развитию открытого акционерного общества "Нижегородский водоканал" (по согласованию)
|
Купцов
Игорь Вячеславович
|
заместитель технического директора по обеспечению производства акционерного общества "Теплоэнерго" (по согласованию)
|
Шарапаева
Александра Николаевна
|
начальник управления капитального ремонта и благоустройства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (по согласованию)
|
Беркович
Олег Алексеевич
|
Заместитель председателя правительства Нижегородской области (по согласованию)
|
Хитрова
Ирина Александровна
|
специалист сектора строительства и материально-технического обеспечения министерства культуры Нижегородской области (по согласованию)
|
Шорина
Дарья Дмитриевна
|
директор автономной некоммерческой организации "Институт развития городской среды Нижегородской области" (по согласованию)
|
Стрелец
Анастасия Олеговна
|
руководитель проектного отдела акционерного общества "Группа Компаний "ЕКС" (по согласованию)
|
Аверьянов Игорь
Евгеньевич
Шевяков Юрий
Вячеславович
|
заместитель директора по инвестиционной политике публичного акционерного общества "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию)
начальник управления технологического присоединения публичного акционерного общества "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию)
|
Представитель
|
государственного бюджетного учреждения Нижегородской области "Нижегородсмета" (по согласованию).
Проект охранных зон нижегородского парка "Швейцария" прошел госэкспертизу.
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