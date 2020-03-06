Рабочую группу по парку "Швейцария" утвердили в Нижнем Новгороде Общество

Рабочую группу по парку "Швейцария" утвердили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в распоряжении на сайте администрации.

Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом, созданным для обеспечения координации действий власти по благоустройству парка.

Задачи и полномочия рабочей группы

Повышение уровня благоустройства города

Рассмотрение вопросов, связанных с комплексным благоустройством и развитием парка "Приокский".

Права рабочей группы

Принимать в пределах своей компетенции решения

Запрашивать, получать и анализировать материалы, сведения и документы от органов власти области, учреждений и организаций, касающиеся вопросов реализации мероприятий по комплексному благоустройству и развитию парка.

Приглашать на заседания Рабочей группы должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода, правительства Нижегородской области и подведомственных им организаций и учреждений, привлекать экспертов и (или) специалистов, а также иных лиц для получения разъяснений, консультаций, информации, заключений и иных сведений и другие права.

Состав рабочей группы по реализации мероприятий комплексного благоустройства и развития парка "Приокский" ("Швейцария")

Шалабаев Юрий Владимирович заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель рабочей группы Сдобняков Виктор Владимирович заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя рабочей группы Горбунов Дмитрий Александрович директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя рабочей группы Коновницына Алла Николаевна директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя рабочей группы Сорокина Анастасия Александровна заместитель директора муниципального бюджетного учреждения "Нижегородгражданпроект" - секретарь рабочей группы Члены рабочей группы: Яриков Дмитрий Сергеевич директор муниципального казенного учреждения "Городской центр градостроительства и архитектуры" (по согласованию) Байжанов Дмитрий Александрович главный инженер проекта – начальник отдела градостроительного проектирования муниципального бюджетного учреждения "Нижегородгражданпроект" (по согласованию) Корнилов Александр Алексеевич заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода Красноцветова Наталья Алексеевна начальник управления землепользования и развития инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода Глушкова Елена Юрьевна начальник управления подготовки разрешительной документации департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода Карцева Ольга Юрьевна начальник отдела градостроительного планирования управления территориального планирования департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода Посадскова Ирина Викторовна заместитель генерального директора муниципального казенного учреждения "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" (по согласованию) Краснов Алексей Николаевич заместитель директора департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода Мазина Ксения Владимировна управляющий менеджер по целевым программам автономной некоммерческой организации "Институт городской среды Нижнего Новгорода" (по согласованию) Петров Игорь Владимирович заместитель руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (по согласованию) Золин Олег Вячеславович заместитель директора, эксперт по направлению деятельности "Организация экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий" государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (по согласованию) Николаева Любовь Владимировна начальник отдела выдачи разрешительной документации министерства строительства Нижегородской области (по согласованию) Краснова Нина Николаевна заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода Степанов Сергей Владимирович главный инженер муниципального казенного учреждения "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода" (по согласованию) Жерноков Александр Сергеевич заместитель генерального директора по развитию открытого акционерного общества "Нижегородский водоканал" (по согласованию) Купцов Игорь Вячеславович заместитель технического директора по обеспечению производства акционерного общества "Теплоэнерго" (по согласованию) Шарапаева Александра Николаевна начальник управления капитального ремонта и благоустройства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (по согласованию) Беркович Олег Алексеевич Заместитель председателя правительства Нижегородской области (по согласованию) Хитрова Ирина Александровна специалист сектора строительства и материально-технического обеспечения министерства культуры Нижегородской области (по согласованию) Шорина Дарья Дмитриевна директор автономной некоммерческой организации "Институт развития городской среды Нижегородской области" (по согласованию) Стрелец Анастасия Олеговна руководитель проектного отдела акционерного общества "Группа Компаний "ЕКС" (по согласованию) Аверьянов Игорь Евгеньевич Шевяков Юрий Вячеславович заместитель директора по инвестиционной политике публичного акционерного общества "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию) начальник управления технологического присоединения публичного акционерного общества "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию) Представитель государственного бюджетного учреждения Нижегородской области "Нижегородсмета" (по согласованию).

Проект охранных зон нижегородского парка "Швейцария" прошел госэкспертизу.