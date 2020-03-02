Проект охранных зон нижегородского парка "Швейцария" прошел госэкспертизу Общество

Проект охранных зон нижегородского парка "Швейцария" прошел госэкспертизу. Об этом сообщается на сайте правительства области. Речь идет об участке Окского откоса вдоль пр.Гагарина (от ул.Горной до ул.Краснозвездной).

Экспертиза была завершена 20 февраля 2020 года, проводилась чуть больше месяца.

Заказчик разработки проектной документации: "Научнопроизводственный центр по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области" (ГАУ НО "НПЦ по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области"). Заказчик экспертизы: ООО "Аграф".

Цель экспертизы – установление зон охраны парка, созданного в 50-е годы XX века.

Согласно приложению акта госэкспертизы на участке Окского откоса вдоль пр.Гагарина (от ул.Горной до ул.Краснозвездной)

Разрешается:

1. Капитальный ремонт, реконструкция памятника, посвященного участникам первых маевок

2. Капитальный ремонт существующих и устройство новых подземных инженерных коммуникаций (сетей поставки воды, тепла, электричества, газа, услуг связи, отвода канализационных стоков).

3. Комплексное озеленение и благоустройство территории: посадка ценных пород деревьев и кустарников с компактной кроной, обеспечивающих условия визуального восприятия объекта культурного наследия, разбивка цветников и газонов; организация пешеходных дорожек; - установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов архитектурной среды; размещение малых архитектурных форм и элементов благоустройства (урны, скамьи, цветочницы); остановок общественного транспорта.

4. Размещение павильонов остановок общественного транспорта; информационных стендов и адресных указателей, высотой не более 2,5 м, площадью информационного поля не более 1,0 кв. м; элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции, флаговые композиции).

5. Обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в историкоградостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств.

6. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение экологической и пожарной безопасности территории.

Запрещается:

1. Строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историкоградостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия.

2. Прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, электрокабелей, линий телефонной связи и проч.) наземным и надземным способом.

3. Установка некапитальных строений, сооружений.

4. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без наличия документации по итогам проведения экспертизы земельных участков путем археологической разведки на предмет наличия или отсутствия объектов археологического наследия; разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, в случаях, установленных законодательством и др.

5. Использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия. 6. Нарушение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историкоградостроительной и природной среде.

Также сообщается, что при утверждении акта экспертная комиссия пришла к единогласному мнению о соответствии (положительное заключение) требованиям законодательства РФ.

Далее предстоят общественные обсуждения акта.

Ранее сообщалось, что на встрече с активистами губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о том, что статус зеленых насаждений в парке менять нельзя.

Ранее, "Группа компаний "ЕКС", которая занимается проектом благоустройства парка, представило актуальные наработки будущего проекта. Сам документ должен быть готов 28 февраля.

В конце января этого года депутаты внесли изменения в границы парка и Окской набережной. Территории были увеличены "за счет прилегающих участков".

Кроме того, защитники зоопарка "Мишутка" в парке "Швейцария" активно защищают животных, а также планировали обратиться за помощью сохранении зоопарка к Сергею Шнурову, Илье Лагутенко и Леонардо Ди Каприо.