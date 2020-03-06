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Нижегородцы организовали азартные игры в автомойках. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 10 марта 2020 года, за незаконную деятельность трое мужчин получили условные сроки.
В судебном заседании установлено, что в период с июня 2017 года по май 2018 года нижегородцы организовали азартные игры в специально оборудованных помещениях на территории автомобильных моек, расположенных по улицам Московское шоссе и Гордеевская в Канавинском районе, а также в помещении минимаркета по ул.Днепропетровская Ленинского района.
Всего было установлено 5 игровых автоматов, содержащих программное обеспечение, предусматривающее осуществление азартных игр с получением выигрыша. В результате чего, мужчины извлекли доход на общую сумму более 7 млн рублей.
В судебном следствии свою вину по предъявленному обвинению они признали в полном объеме.
Суд, согласившись в позицией государственного обвинителя, признал организаторов азартных игр виновными и назначил наказание каждому по 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года и со штрафом в сумме 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что игорный клуб закрыли в Канавинском районе.
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