Игорный клуб закрыли в Канавинском районе Нижнего Новгорода

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Игорный клуб закрыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 18 февраля 2020 года.
По версии следствия, двое граждан незаконно организовали и проводили незаконную игорную деятельность в помещении дома, расположенного по ул. Долгополова Канавинского района. Деятельность клуба была прекращена в минувшие выходные, оборудование было изъято.
В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.
Нижегородцы могут сообщить обо всех фактах незаконной игорной деятельности по номеру телефона: 8-920-069-09-41. Все сообщения будут рассмотрены в установленном законом порядке.
Ранее, подпольный игорный клуб закрыли в подвале дома по пр. Ленина, Также в прошлом году были закрыты заведения по адресам: ул. Даля, 24 (Канавинский район), ул. Ошарская (Нижегородский район), ул. Минина (Нижегородский район), а также в Балахне после звонка на "горячую линию" СУ СК по Нижегородской области.
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