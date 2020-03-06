"Короновирусная инфекция по-прежнему выявлена только у одной нижегородки", - Глеб Никитин Общество

Короновирусная инфекция по-прежнему выявлена только у одной нижегородки, которая вернулась из Италии. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Пациентка, по данным медиков, на сегодняшний день находится в удовлетворительном состоянии. Никаких проявлений острой инфекционной вирусной инфекции у нее нет. Температура нормальная. Она получает необходимые медикаменты и продолжит лечение в стационаре до тех пор, пока повторные анализы не будут отрицательными", - отметил губернатор.

"Все, кто контактировал с этой пациенткой, а также те, кто прибыл из-за рубежа и почувствовал недомогание, находятся под контролем медицинских работников. Проводятся все необходимые обследования, которые на данный момент не выявили новых случаев", - добавил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что заболевшая коронавирусом 27-летняя нижегородка находится в специализированном изолированном помещении инфекционной больницы №2.

Добавим, что в группе "Типичный Нижний Новгород" соцсети ВКонтакте молодой человек рассказал о своей истории по приезду в Нижний Новгород из Европы, в том числе из Италии. Он почувствовал себя плохо — температура, кашель, насморк, общее недомогание. Когда он позвонил в поликлинику и попросил врачей приехать и взять у него анализы на коронавирус, ему сказали: "Приходи сам!". Позднее к нему все таки направили врачей. На данный момент известно, что молодой человек находится также в инфекционной больнице №2.

В региональном минздраве также обратили внимание, что профилактика коронавирусной инфекции ничем не отличается от той, которая применяется при гриппе и ОРВИ.