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Культура и отдых

Фильм "Мем" начнут снимать в Нижнем Новгороде

11 марта 2020 16:16  [125] Культура и отдых

Фильм "Мем" начнут снимать в Нижнем Новгороде. Как сообщили создатели фильма, организован кастинг.

Режиссер фильма Михаил Кукушкин, сценарист - Дмитрий Сухотерин.

Согласно информации, картину будут снимать в Нижнем Новгороде летом этого года. Для съемок нужны:
 

Девочка 5-7 лет
Девочка 9-12 лет
Мальчик 8-14 лет
Мужчина 35-50 лет
Женщина 20-40 лет
Мужчина 45-60 лет
Молодой человек 25-35 лет.

Для участия в кастинге можно прислать заявку с указанием ФИО, возраста, номера телефона и опыта съемок на почту rwcasting.nn@gmail.com. На этот же адрес нужно отправить актуальные фотографии. Следует заметить, что всем актерам за съемку положен гонорар, сумма пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что съемки сериала по мотивам рассказов Николая Свечина "Хроники сыска" начнутся в марте на нижегородском заводе "Красное Сормово".

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