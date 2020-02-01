Съемки сериала по мотивам рассказов Николая Свечина "Хроники сыска" начнутся в марте на заводе "Красное Сормово" Культура и отдых

завод Красное Сормово

Съемки сериала по мотивам сборника рассказов Николая Свечина "Хроники сыска" начнутся в марте на нижегородском заводе "Красное Сормово". Об этом съемочная группа договорилась с руководством предприятия. Кроме этого, начата работа над визуальными эффектами, реконструирующими исторические локации одного из старейших нижегородских предприятий.

"Случай в Окском батальоне" стал первым рассказом, на основе которого снимут пилотные сцены сериала.

Также продолжается открытый кастинг на роли в сериале. На запись своих актерских визиток в "Кинофактуру" приезжают не только жители Нижнего Новгорода, но и Богородска, Лукоянова, Сарова, Арзамаса, Лыскова и других городов Нижегородской области.

Уже записано более 200 визиток профессиональных актеров, а также просто желающих попробовать себя в этой профессии. Всего поступило более 500 заявок от желающих пройти кастинг. Работа "Кинофактуры" по формированию нижегородской актерской базы и поиска актеров для съемок в сериале продлится до мая 2020 года.

Как сообщалось ранее, к 800-летию в Нижнем Новгороде планируют экранизировать сборник рассказов Николая Свечина "Хроники сыска". Режиссером фильма выступит Евгений Кудельников.

Действие восьми детективных новелл "Хроники сыска" происходит в Нижнем Новгороде и губернии в конце 19 века в период их расцвета как крупного финансового центра. Идея проекта заинтересовала федерального инвестора – компанию "Медиа-Телеком", входящую в Национальную Медиа Группу. Площадкой для разработки сериала стала АНО "Кинофактура", а сама работа будет вестись в сотрудничестве с компанией Art Pictures Vision, привлеченной к проекту "Медиа-Телекомом" в качестве эксперта и наставника. Создание пилотного эпизода было поддержано экспертами проекта "Команда 800".

"800-летие Нижнего имеет огромное значение для всей России. Мы будем всячески поддерживать начинания, связанные с издательским делом и производством медиапродукции к большому юбилею. В истории древнего города было немало интереснейших страниц, о которых хочется узнать не только из учебников. Я вижу, что в регионе много интересных и самобытных авторов, которые любят свою малую родину. Наша задача поддерживать их и расширять круг читателей и зрителей", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Федеральные компании заинтересованы в реализации проекта и готовы инвестировать средства в сериал при условии, что "Кинофактура" проведет подготовительную работу и продемонстрирует качество конечного продукта. В сжатые сроки будет подготовлен синопсис всего сериала, сценарий 2-х серий, разработаны образы персонажей, проведен кастинг и снято несколько эпизодов, раскрывающих атмосферу фильма и характеры главных героев.

Сам сериал должен быть снят в 2020 году и приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода.