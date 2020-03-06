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Общество

Реставрация памятника Минину в Нижнем Новгороде завершилась

11 марта 2020 17:24  [37] Общество
Памятник после реставрации

Памятник после реставрации

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Реставрация памятника Кузьме Минину на одноименной площади в Нижнем Новгороде завершилась. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Отметим, что памятник является объектом культурного наследия регионального значения.

Ремонтно-реставрационные работы на объекте проводились с января 2020 года по настоящее время. Ими занималось ООО "Гефест". Муниципальный контракт был заключен на сумму 4,126 млн рублей. Авторский надзор осуществляло ООО "Асгард".

Заказчиком работ выступало Главное управление по капитальному строительству города.

Как НИА "Нижний Новгород" рассказали в департаменте строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода, проведена реставрация композиции "Памятник Кузьме Минину", включающей в себя памятник, гранитный пьедестал и цоколь памятника, доску с памятной надписью и барельефы из бронзы. Также облагорожен цветник и отремонтирован бордюрный камень.

(Реставрационные работы на объекте, фото: НИА "Нижний Новгород")

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация объявила аукцион на ремонт памятника Минину на площади Минина и Пожарского.

СПРАВКА:

Памятник открыли 7 ноября 1943 года. Тогда было решено выполнить скульптурную фигуру из железобетона с бронзовым покрытием. В целях экономии средств было выбрано простое решение пьедестала – кирпичный оштукатуренный. Выполненный из недолговечных материалов памятник быстро стал разрушаться, поэтому его демонтировали в 1985 году.

На этом же месте 1 июля 1989 года был установлен другой памятник – бронзовый на гранитном пьедестале (авторы – скульптор О.К.Комов, архитекторы Е.И. Кутырев и В.В. Воронков).

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