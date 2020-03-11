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Культура и отдых

Одной из тем нижегородского фестиваля "Горький fest" станет творчество режиссера Алексея Балабанова

12 марта 2020 17:29  [67] Культура и отдых
Глеб Никитин, Михаил Пореченков, Оксана Михеева, Александр Югов

Глеб Никитин, Михаил Пореченков, Оксана Михеева, Александр Югов

Фото: Юлия Горшкова

Одной из тем фестиваля нового российского кино "Горький fest", который состоится в Нижнем Новгороде в июле, станет творчество режиссера Алексея Балабанова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области по итогам встречи Глеба Никитина с организаторами фестиваля - Михаилом Пореченковым и Оксаной Михеевой.

"Многие не знают, что Алексей Балабанов закончил нижегородский иняз и долгое время жил в Горьком. В прошлом году был юбилей – 60-летие режиссера. Мы показывали ретроспективы его картин. А в этом году 20 лет исполняется фильму "Брат 2". И к этой дате приурочено музыкальное событие, которое надеюсь, состоится, пока идут переговоры. Также мы планируем открыть мемориальную доску в учебном заведении, где он учился. Безусловно, мы покажем еще ряд его картин, пригласим супругу", - сказала продюсер фестиваля Оксана Михеева.

В этом году организаторы планируют вновь увеличить количество площадок фестиваля. Особое внимание будет уделено образовательной и деловой программам.

"Фестиваль "Горький fest" стал ярким событием в жизни региона. Его важность в том, что он проводится не только для профессионального сообщества, а для всех, кто интересуется культурной жизнью. Хочется, чтобы и в этом году как можно больше нижегородцев и гостей города смогли познакомиться как с творчеством участников, так и с работами уже известных режиссеров", - сказал Глеб Никитин.

"Проведение таких масштабных мероприятий в полной мере способствует достижению целей национального проекта "Культура". Также фестиваль уже занимает важное место в календаре событийного туризма", - добавил он.

По итогам 2019 года фестиваль занял первое место в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением свыше 100 тысяч человек" национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards".

"Планируется, что фестиваль снова пройдет в июле. Мы заранее приглашаем жителей города посетить все мероприятия. Будут новые фильмы, будут интересные встречи, будет много нового. Сейчас мы активно работаем над фестивальной программой", - заключил Михаил Пореченков.

Напомним, что более 70 тысяч человек посетили фестиваль "Горький fest" в Нижнем Новгороде в 2019 году.

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