Нижегородская прокуратура проверит обоснованность тарифов на Т-71 Общество

Нижегородская прокуратура проверит обоснованность тарифов на Т-71. Как сообщили в ответ на запрос агентства "НТА-Приволжье" в прокуратуре Нижегородской области, по вопросу законности установления тарифов на маршруте будет организована проверка.

Отметим, что запрос касался аналогичной ситуации с муниципальным транспортом, где разовая поездка при оплате наличными стоит 28 рублей, при безналичном расчёте — 26 рублей. Были заданы соответствующие вопросы:

1. Может ли постановление администрации, определяющее стоимость услуг муниципального транспорта, противоречить федеральному закону?

2. Распространяется ли закон о защите прав потребителя на муниципальное предприятие? Если да, то привлечён ли кто-то за два года к ответственности? И что предпринимается для пресечения данного нарушения?

Ни на один из вопросов ответов дано не было.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выявил несоответствие законодательству в постановлении администрации Нижнего Новгорода об изменении тарифов муниципального транспорта. Однако изменений к настоящему времени так и не внесено.

СПРАВКА:

Согласно п. 1 и 4 ст. 16.1 Закона РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992г. № 2300-1, продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя. При оплате товаров (работ, услуг) продавцу (исполнителю) запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные цены в зависимости от способа их оплаты посредством наличных расчетов или в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Напомним, нижегородский перевозчик ООО "Лидер-транс" повысил проезд на семи маршрутах с 1 января 2020 года. Стоимость проезда повысилась до 35 рублей при наличном расчете и осталась на уровне 30 рублей при оплате картами.

Речь идет о маршрутах:

Т-14 "Автовокзал "Щербинки" – Улица Деловая";

Т-39 "АО "Лазурь" – Микрорайон Седьмое небо";

Т-63 "Южное шоссе – Улица Бориса Корнилова";

Т-79 "Станция "Петряевка" – Автовокзал "Щербинки";

Т-89 "Поселок Новая стройка – Автовокзал "Щербинки";

Т-92 "Микрорайон Бурнаковский – Микрорайон "Цветы";

Т-71 "Улица Федосеенко – площадь Свободы".