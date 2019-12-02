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Общество

Нижегородский перевозчик повышает проезд на шести маршрутах до 35 рублей с 1 января

04 декабря 2019 14:17  [1] Общество
Нижегородский перевозчик повышает проезд на шести маршрутах до 35 рублей с 1 января

Нижегородский перевозчик повышает проезд на шести маршрутах до 35 рублей с 1 января

Нижегородский перевозчик ООО "Лидер-транс" повышает проезд на шести маршрутах с 1 января 2020 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города.

Стоимость проезда повысится до 35 рублей при наличном расчете и останется на уровне 30 рублей при оплате картами.

Директор ООО "Лидер-транс" Эдуард Степанов уведомил городской департамент транспорта о намерении изменить тариф на следующих маршрутах:

Т-14 "Автовокзал "Щербинки" – Улица Деловая";
Т-39 "АО "Лазурь" – Микрорайон Седьмое небо";
Т-63 "Южное шоссе – Улица Бориса Корнилова";
Т-79 "Станция "Петряевка" – Автовокзал "Щербинки";
Т-89 "Поселок Новая стройка – Автовокзал "Щербинки";
Т-92 "Микрорайон Бурнаковский – Микрорайон "Цветы".

Кроме того, у перевозчика будет действовать пересадочный тариф между своими маршрутами с использованием транспортных карт (электронный кошелек). При пересадке в течение 60 минут проезд будет стоить 45 рублей. Также "Лидер-транс" намерен перевозить школьников и пенсионеров за 20 рублей.

Напомним, в конце октября "Лидер-Транс" отменил "единый билет" на своих маршрутах в Нижнем Новгороде. Речь идет о тех же маршрутах: Т14, Т39, Т63, Т79, Т89, Т92.

Ранее агентство сообщало, что частные перевозчики жалуются на отсутствие внимания со стороны администрации.

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