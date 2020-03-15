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Общество

Сразу несколько вузов Нижнего Новгорода переходят на дистанционное обучение

16 марта 2020 13:35  [2] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сразу несколько вузов Нижнего Новгорода переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в учебных заведениях.

Так с понедельника, 16 марта 2020 года, занятия переводят в электронную информационно-образовательную среду в Нижегородском государственном педагогическом университете им. Козьмы Минина (Мининский университет) и Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Добролюбова (НГЛУ).

С завтрашнего дня на удаленный формат переходит Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Лобачевского (ННГУ) и Нижегородский государственный технический университет им. Алексеева (НГТУ).

В Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете (ННГАСУ), Нижегородском филиале Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (ВШЭ), Нижегородском институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), а также в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии (НГСХА) решение о переходе на дистанционное обучение не принято, но будет рассмотрено в течение дня.

"На данный момент, в соответствии с приказом сотрудникам запрещены заграничные служебные командировки до отдельного распоряжения. Запрещено направлять студентов на любые виды международной академической мобильности. Также активно предпринимаются необходимые профилактические меры –это контроль за отъездом и возвращением студентов, проживающих в общежитии (когда, куда/откуда); обязательный четырнадцатидневный карантин в случае прибытия из стран с выявленными случаями вируса; ежедневная влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств; ограничение массовых мероприятий", - пояснила агентству директор нижегородского кампуса НИУ ВШЭ Анна Бляхман.

Отметим, что 14 марта 2020 года вышел приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о переходе российских вузов на дистанционное обучение в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что на прошлой неделе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о введении в регионе особых мер для снижения рисков заболеваемости коронавирусом.

В Нижегородской области работают "горячие линии" по профилактике коронавируса.

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