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Общество

Коронавирусная инфекция: как не заболеть

16 марта 2020 17:14  [100] Общество

Фото: Роспотребнадзор

По информации на 16 марта, в России было проведено более 109 тысяч исследований на коронавирус. Зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, выздоровели три человека. В связи с этим Роспотребнадзор разработал правила профилактики заболевания и рассказал, что делать, если появились симптомы.

"Часто мойте руки с мылом"

"Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками", - отмечают в ведомстве. 

Также необходимо регулярно чистить и дезинфицировать поверхности (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.), используя бытовые моющие средства. 

"Соблюдайте расстояние и этикет"

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее метра от больных. 

"Ведите здоровый образ жизни"

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. "Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность", - поясняют эксперты.

"Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски"

Среди прочих средств профилактики, особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса. 

Медицинские маски для защиты органов дыхания необходимо использовать

- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции; 

- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем. 

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или применяться многократно. Стоимость этих масок различная из-за различной пропитки.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить: 

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров; 

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; 

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; 

- не используйте вторично одноразовую маску; 

- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. 

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки. 

Что делать если появились симптомы?

Симптомами коронавирусной инфекции, как и ОРВИ являются высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.  В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея. 

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией легких.  Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни. 

В случае появления симптомов нужно оставаться дома и срочно обратиться к врачу. 

Если в семье кто-то заболел, нужно выделить ему отдельную комнату. Если это невозможно, держаться на расстоянии не менее метра от больного. 

Рекомендуется  ограничить до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. 

Ухаживать за больным должен только один член семьи.

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