Большая часть городских субсидий НПАТ в 2019 году ушла на покрытие убытков Экономика

Большая часть городских субсидий МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) в 2019 году ушла на покрытие убытков. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству 16 марта 2020 года.

Депутаты проанализировали результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2017 – 2019 годы и рассмотрели финансовую модель развития предприятия на 2020 – 2021 годы.

Исполняющий обязанности генерального директора НПАТ Никита Злобин доложил, что субсидии предприятию из городского бюджета в 2019 году составили 209,5 млн рублей, из них 195,5 млн рублей ушло на покрытие убытков прошлых лет. На 2020 год субсидия из городского бюджета для НПАТ не предусмотрена.

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, собственные доходы предприятия от перевозки пассажиров выросли на 18,9% и составили 1,6 млрд рублей (в 2017 и 2018 годах – по 1,3 млрд рублей). Руководитель предприятия связал это с увеличением пассажиропотока из-за выпуска на линию дополнительных автобусов.

Расходы предприятия на эксплуатацию автобусов по сравнению с 2018 годом выросли на 17,6% и составили 2,9 млрд рублей (в 2017 году – 1,7 млрд рублей, в 2018 году – 1,2 млрд рублей).

В числе прочего расходы на горючее выросли по сравнению с 2018 годом на 18,8%, на смазочные материалы – на 4,9%, на автошины – на 131,5%, на прочие материалы – на 44,6%. В то же время за счет частичного обновления парка расходы на запчасти и материалы для ремонта автобусов снизились на 1,8%.

На компенсацию выпадающих доходов от перевозки льготных категорий пассажиров НПАТ из бюджета Нижегородской области в 2019 году было выделено 482,1 млн рублей (в 2017 году –97,7 млн рублей, в 2018 году – 115,8 млн рублей), что на 316,5% больше, чем за 2018 год. Рост субсидии из областной казны связан с увеличением расчетного тарифа с 19 до 28 рублей и количества поездок по единому социальному проездному абонементу (ЕСПА) с 39 до 70.

СПРАВКА:

Количество муниципальных автобусов на городских маршрутах в 2019 году увеличилось до 410 единиц, что на 56 единиц или 15,8% больше, чем в 2018 году. Доходы предприятия за прошлый год составили 2,9 млрд рублей, что на 42% больше, чем за 2018 год. Расходы за 2019 год составили 2,1 млрд рублей, что на 17,6% больше, чем за 2018 год. Убыток предприятия составил 19,9 млн рублей.