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Бизнес

"Карповский рынок" в Нижнем Новгороде освободит территорию до августа

17 марта 2020 16:43  [51] Бизнес

Фото: с сайта google.map

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Карповский рынок" освободит занимаемую им территорию до августа. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Решение о том, что ООО "Этуаль" должно освободить занимаемый торговым комплексом "Карповский" земельный участок, арбитражный суд Нижегородской области принял в 2018 году.

По заявлению компании, судом первой инстанции ей дважды предоставлялись отсрочки исполнения судебного акта. Так 17 февраля 2020 года компания вновь обратилась в министерство с просьбой о предоставлении третьей отсрочки – до 20 февраля 2021 года.

"Министерство не возражало против представления  отсрочки, но только на шесть месяцев, поскольку считает данный срок достаточным для исполнения решения суда. Отсрочка необходима для того, чтобы обеспечить возможность  предпринимателям  передислоцироваться на иную территорию", - пояснили агентству в министерстве.

Заявление ООО "Этуаль" о предоставлении отсрочки было удовлетворено судом от 10 марта частично. Исполнение решения суда отсрочено на шесть месяцев – компания должна переехать до 20 августа.

Ранее нижегородское ООО "Альфапроект" планировало рядом с существующим рынком "Карповский" построить одноименный рынок и автомолл. Компания заявила о своих планах после того, как минимущество не продлило договор аренды с владельцем старого рынка - ООО "Этуаль". 

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