Уникальные элементы декора обнаружили подрядчики при подготовке к реставрации музея Горького на ул.Минина Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Уникальные элементы декора обнаружили подрядчики при подготовке к реставрации "Государственного музея А.М. Горького" на ул.Минина (дом Варвары Бурмистровой, сейчас литературный музей Горького). Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов после осмотра проведенных работ в здании.

"Трудно описать количество и сложность работ, которые предстоит выполнить. Специалисты намерены сохранить историческую планировку здания. В настоящее время выполнена значительная часть подготовительных работ: отбита старая штукатурка, произведено обследование состояния наружных стен веранды, которую планируется восстановить. Самое интересное, что специалисты открыли в помещении много замечательных находок. Например, открыта часть дверей, в том числе дверь в комнате-сейфе Варвары Бурмистровой. Кроме того, при вскрытии полов рабочие наткнулись на старинные изразцы печек и другие элементы декора. Сейчас специалисты обсуждают возможность вернуть их в интерьер или сделать отдельную экспозицию с этими находками. Важно дополнить, что у музея будет заменена вся инженерная инфраструктура: системы отопления, водоснабжения и электрика", - сказал Владимир Панов.

Он также добавил, что на объекте работает подрядчик, который имеет колоссальный опыт работы, в том числе на объектах Эрмитажа.

"Единственная рекомендация ему – это постараться завершить реставрацию не к декабрю, как указано в муниципальном контракте, а пораньше", – отметил градоначальник.

На реставрационные работы в здании Литературного музея выделено около 140 млн рублей.

"На этом объекте предстоит выполнить работы по реставрации гобеленов, паркета, кафельных плит. Мы ищем взвешенное решение для каждого подхода, чтобы добиться максимально качественного эффекта. Например, решается вопрос укладки паркета. Мы не хотим его полностью заменить на новый, мы хотим его оставить, поэтому используем опыт Эрмитажа по его сохранению и пропитке по современным технологиям. Наша задача максимально сберечь подлинность объекта", – подчеркнул главный архитектор мастерской "Асгард" Александр Шумилкин.

Напомним, коллекция фонда насчитывает 105 тысяч единиц хранения. 40-50% экспонатов музея – это книжный фонд, который на время проведения работ переехал во временное хранилище.

СПРАВКА:

Здание входит в границы исторической территории "Старый Нижний Новгород". Дом был построен в 1885 году. Бурмистрова после Октябрьской революции добровольно отдала свой дом для организации музея. Некоторое время дом занимала школа им.Карла Маркса. После ремонта в 1927 году в здании разместились курсы Губкома, а с 1934 года в особняке располагается Литературный музей им.Горького.

Ранее сообщалось, что к 800-летию планируется благоустроить более 120 общественных пространств и отремонтировать почти 70 ОКН.