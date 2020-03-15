Третий случай: приехавшего из Ирака в Нижний Новгород студента проверяют на коронавирус Общество

Приехавшего из Ирака в Нижний Новгород студента проверяют на наличие коронавирусной инфекции. Об этом 18 марта 2020 года в своем Instagram сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Я получаю информацию в режиме онлайн мгновенно. Например, сегодня получил информацию про третьего заболевшего, ждём верификацию из федерального штаба. Из Ирака. Студент ВШЭ. Его выявили на вокзале, он не успел даже выйти в город. Все контактировавшие с ним - на контроле", - рассказал он.

Если диагноз подтвердится, то студент станет третьим пациентом с коронавирусом именно в Нижнем Новгороде. Второй случай заболевания был выявлен в городе накануне, 17 марта. Положительный результат дали анализы нижегородки, которая вернулась из Германии, она госпитализирована в инфекционную больницу № 2.

Также 17 марта стало известно, что первая заболевшая коронавирусом нижегородка полностью выздоровела и выписана из больницы. Вирус не был выявлен у тех, с кем контактировала нижегородка после возвращения из-за рубежа. В конце февраля 27-летняя девушка обратилась в поликлинику, думая, что у нее ОРВИ. Однако при обследовании у пациентки была лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция. До этого девушка уезжала в Италию.

В Нижегородской области из-за угрозы распространения вируса с 18 марта все вузы должны перейти на дистанционный формат обучения, а школы на досрочные каникулы.

"Я вам обещаю, что по Нижегородской области вы имеете от правительства всю достоверную информацию. Тогда спрашивают, почему же власти принимают такие жесткие меры? Если заболевших не так много? Да потому, что мы не хотим допустить ситуацию, сложившуюся в Италии и других странах. Пример Китая показывает, что самоизоляция работает! Поэтому давайте потерпим и потом перевернём эту страницу истории", - добавил глава региона.